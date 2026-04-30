EUREX/DAX-Future fällt kräftig

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.30 Uhr 287 auf 23.765 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.054 und das -tief bei 23.750 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.347 Kontrakte.

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April 30, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)