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30.04.2026 08:38:41
EUREX/DAX-Future fällt kräftig
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.30 Uhr 287 auf 23.765 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.054 und das -tief bei 23.750 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.347 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 30, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)
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