EUREX/DAX-Future gibt leicht nach

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.08 Uhr 27 auf 24.892 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.915 und das Tagestief bei 24.844 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 334 Kontrakte.

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June 16, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)