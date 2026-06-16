16.06.2026 08:10:42

EUREX/DAX-Future gibt leicht nach

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.08 Uhr 27 auf 24.892 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.915 und das Tagestief bei 24.844 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 334 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)

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