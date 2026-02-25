|
25.02.2026 06:00:42
EUREX/DAX-Future im frühen behauptet
DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.00 Uhr um 1,0 Punkt auf 25.085,0. In den Handel gegangen war er mit 25.082,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.101,0 und das Tagestief bei 25.045,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 156 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2026 00:01 ET (05:01 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street schlussendlich sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befanden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.