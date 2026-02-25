EUREX/DAX-Future im frühen behauptet

DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.00 Uhr um 1,0 Punkt auf 25.085,0. In den Handel gegangen war er mit 25.082,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.101,0 und das Tagestief bei 25.045,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 156 Kontrakte.

