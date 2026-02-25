25.02.2026 06:00:42

EUREX/DAX-Future im frühen behauptet

DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.00 Uhr um 1,0 Punkt auf 25.085,0. In den Handel gegangen war er mit 25.082,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.101,0 und das Tagestief bei 25.045,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 156 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 00:01 ET (05:01 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street schlussendlich sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befanden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

