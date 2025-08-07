EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 05.58 Uhr 10,0 Punkte auf 24.028,0. In den Handel gegangen war er mit 24.031,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.052,0 und das Tagestief bei 23.975,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 446 Kontrakte.

August 06, 2025 23:59 ET (03:59 GMT)