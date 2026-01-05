EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.38 Uhr 98,0 Punkte auf 24.795,0. In den Handel gegangen war er mit 24.729,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.811,0 und das Tagestief bei 24.728,0 Punkten.

Umgesetzt wurden bisher 442 Kontrakte.

January 05, 2026 00:39 ET (05:39 GMT)