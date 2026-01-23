|
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.58 Uhr 31,0 Punkte auf 24.957,0. In den Handel gegangen war er mit 24.932,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.959,0 und das -tief bei 24.910,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 343 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 23, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
