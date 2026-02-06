EUREX/DAX-Future im Frühhandel leichter

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.07 Uhr 14,0 Punkte auf 24.507,0. In den Handel gegangen war er mit 24.394,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.578,0 und das Tagestief bei 24.278,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 462 Kontrakte.

February 06, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)