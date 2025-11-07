EUREX/DAX-Future im Plus

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.21 Uhr um 71 auf 23.860 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.860 und das -tief bei 23.721 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 971 Kontrakte.

November 07, 2025 02:34 ET (07:34 GMT)