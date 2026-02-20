|
Geändert am: 20.02.2026 07:11:13
Asiens Börsen in Rot
AUSTRIA
Der Wiener Aktienmarkt befand sich am Donnerstag auf rotem Terrain.
Der ATX startete die Sitzung bereits tiefer und notierte auch im weiteren Verlauf schwächer. Schlussendlich verabschiedete sich der Leitindex 0,55 Prozent tiefer bei 5.788,53 Punkten in den Feierabend.
Nach den kräftigen Vortagesgewinnen kam der Wiener Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas zurück. Das europäische Umfeld befand sich ebenfalls im Minus.
In den vergangenen Tagen habe sich an den Aktienmärkten etwas mehr Zuversicht durchgesetzt, erklärten die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Während von Konjunkturdaten keine starken Impulse zu erwarten waren, sollten die in Genf geführten Gespräche zu den Themen Iran und Ukraine-Krieg im Blick behalten werden.
DEUTSCHLAND
Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.
Der DAX startete im Minus und blieb auch im Anschluss in der Verlustzone. Er ging 0,93 Prozent tiefer bei 25.043,57 Stellen aus dem Handel.
Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der DAX tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit ließ er zugleich die Tür für die Rückkehr an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten offen, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt. Erst unter der Marke von 25.000 Punkten würde sich diese Tür zunächst wieder schließen.
Die wichtigsten US-Indizes hatten sich am Mittwoch erholt gezeigt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie aber nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können.
WALL STREET
Die US-Börsen notierten am Donnerstag mit schwächerer Tendenz.
Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits leichter und verblieb auch anschließend auf rotem Terrain. Er beendete den Handel 0,54 Prozent im Minus bei 49.395,16 Punkten.
Der NASDAQ Composite bewegte sich zur Startglocke ebenso schwächer und sank auch im weiteren Verlauf. Sein Schlussstand: 22.682,73 Punkte (-0,31 Prozent).
Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und ein Auslaufen der Erholung im Technologiesektor bescherten der Wall Street am Donnerstag Verluste. Die USA verlegen derzeit eine massive Luftstreitmacht in den Nahen Osten. Damit bündeln sie in der Region die schlagkräftigste Truppe seit der Invasion des Irak 2003. Die USA sind bereit, gegen den Iran vorzugehen. Präsident Donald Trump hat jedoch noch nicht entschieden, ob er Angriffe anordnen wird. Mit dem Aufmarsch erhöht Trump den Druck auf den Iran bei den laufenden Atom- und Abrüstungsgesprächen.
ASIEN
Die asiatischen Börsen geben zum Wochenschluss ab.
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 56.744,34 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Freitag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4'082,07 Zählern.
Der Hang Seng zeigt sich am Freitag unterdessen 0,68 Prozent leichter bei 26.524,44 Punkten.
Die angespannte weltpolitische Lage sorgt an den asiatischen Märkten für Zurückhaltung. Viele Investoren agieren vorsichtig, neue Engagements werden gemieden. Belastend wirken vor allem die geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten.
Für zusätzliche Impulse sorgen neue Konjunkturdaten aus Japan. Wie die Regierung mitteilte, stieg die Kerninflation im Januar im Jahresvergleich um 2,0 Prozent - der geringste Zuwachs seit zwei Jahren. Im Dezember hatte die Rate noch bei 2,4 Prozent gelegen. Die Entwicklung entsprach den Erwartungen der Ökonomen.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|20.02.26
|Abitibi Metals Corp Registered Shs / Quartalszahlen
|20.02.26
|Abu Dhabi National Takaful Company PJSC Bearer Shs / Quartalszahlen
|20.02.26
|Advanced Innergy Holdings Limited Registered Shs / Hauptversammlung
|20.02.26
|AdvanSix Inc When Issued / Quartalszahlen
|20.02.26
|Advantage Energy Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|20.02.26
|AdVeritas Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|20.02.26
|Air Liquide prime fidelite / Quartalszahlen
|20.02.26
|Air Liquide S.A. / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|20.02.26
|RBNZ's Breman Rede
|20.02.26
|National CPI ex Food, Energy (YoY)
|20.02.26
|National Consumer Price Index (YoY)
|20.02.26
|National CPI ex Fresh Food (YoY)
|20.02.26
|EZB-Präsidentin Lagarde spricht
|20.02.26
|Jibun Bank Services PMI
|20.02.26
|Jibun Bank Manufacturing PMI
|20.02.26
|HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
|20.02.26
|HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex
|20.02.26
|HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe
|20.02.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
|20.02.26
|Kapazitätsauslastung
|20.02.26
|Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
|20.02.26
|Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
|20.02.26
|Erzeugerpreisindex (Monat)
|20.02.26
|Einzelhandelsumsätze (Monat)
|20.02.26
|Verbraucherpreisindex ( Jahr )
|20.02.26
|Bruttoinlandsprodukt - Überarbeitet (im Jahresvergleich)
|20.02.26
|Verbraucherpreisindex ( Monat )
|20.02.26
|Erzeugerpreisindex (Jahr)
|20.02.26
|Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors
|20.02.26
|Einzelhandelsumsätze (Jahr)
|20.02.26
|Zuversicht im Herstellungsektor
|20.02.26
|Kapazitätsausnutzung
|20.02.26
|Bruttolöhne (im Jahresvergleich)
|20.02.26
|Auslandsankünfte
|20.02.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
|20.02.26
|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
|20.02.26
|S&P Global PMI Gesamtindex
|20.02.26
|Arbeitslosenquote
|20.02.26
|HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
|20.02.26
|HCOB EMI Dienstleistungen
|20.02.26
|HCOB EMI Gesamtindex
|20.02.26
|Leistungsbilanz (Jahr)
|20.02.26
|HCOB Composite EMI
|20.02.26
|HCOB EMI für Dienstleistungen
|20.02.26
|HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
|20.02.26
|S&P Global Gesamt-EMI
|20.02.26
|S&P Global EMI für Dienstleistungen
|20.02.26
|S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
|20.02.26
|Arbeitslosenquote
|20.02.26
|Tariflöhne (QoQ)
|20.02.26
|Bankkredit-Wachstum
|20.02.26
|Devisenreserven, USD
|20.02.26
|Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
|20.02.26
|Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich)
|20.02.26
|Rohstoffpreisindex
|20.02.26
|Persönliches Einkommen (Monat)
|20.02.26
|Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
|20.02.26
|Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
|20.02.26
|Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
|20.02.26
|Bruttoinlandsprodukt annualisiert
|20.02.26
|Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
|20.02.26
|Bruttoinlandsprodukt Preisindex
|20.02.26
|Industrieproduktpreise (Monat)
|20.02.26
|Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
|20.02.26
|Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
|20.02.26
|Privatausgaben
|20.02.26
|Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
|20.02.26
|Retail Sales (MoM)
|20.02.26
|S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
|20.02.26
|S&P Global EMI Dienstleistungen
|20.02.26
|S&P Global EMI Gesamtindex
|20.02.26
|FOMC Mitglied Bostic Rede
|20.02.26
|Verkäufe neuer Häuser (Monat)
|20.02.26
|Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
|20.02.26
|Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
|20.02.26
|Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
|20.02.26
|Michigan Consumer Sentiment Index
|20.02.26
|Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
|20.02.26
|Verkäufe neuer Häuser (Monat)
|20.02.26
|Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
|20.02.26
|Fed Bericht zur Geldpolitik
|20.02.26
|Baker Hughes Plattform-Zählung
|20.02.26
|CFTC GBP NC Netto-Positionen
|20.02.26
|CFTC Öl NC Netto-Positionen
|20.02.26
|CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
|20.02.26
|CFTC AUD NC Netto-Positionen
|20.02.26
|CFTC JPY NC Netto-Positionen
|20.02.26
|CFTC Gold NC Netto-Positionen
|20.02.26
|CFTC EUR NC Netto-Positionen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
Die Börsen in Asien präsentieren sich am Freitag mit schwacher Tendenz.