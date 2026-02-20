Ethereum - Japanischer Yen

303 694,02
 JPY
1 482,77
0,49 %
JPY - ETH
Geändert am: 20.02.2026 07:11:13

Asiens Börsen in Rot

Die Börsen in Asien präsentieren sich am Freitag mit schwacher Tendenz.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt befand sich am Donnerstag auf rotem Terrain.

Der ATX startete die Sitzung bereits tiefer und notierte auch im weiteren Verlauf schwächer. Schlussendlich verabschiedete sich der Leitindex 0,55 Prozent tiefer bei 5.788,53 Punkten in den Feierabend.

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen kam der Wiener Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas zurück. Das europäische Umfeld befand sich ebenfalls im Minus.

In den vergangenen Tagen habe sich an den Aktienmärkten etwas mehr Zuversicht durchgesetzt, erklärten die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Während von Konjunkturdaten keine starken Impulse zu erwarten waren, sollten die in Genf geführten Gespräche zu den Themen Iran und Ukraine-Krieg im Blick behalten werden.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.

Der DAX startete im Minus und blieb auch im Anschluss in der Verlustzone. Er ging 0,93 Prozent tiefer bei 25.043,57 Stellen aus dem Handel.

Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der DAX tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit ließ er zugleich die Tür für die Rückkehr an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten offen, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt. Erst unter der Marke von 25.000 Punkten würde sich diese Tür zunächst wieder schließen.

Die wichtigsten US-Indizes hatten sich am Mittwoch erholt gezeigt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie aber nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag mit schwächerer Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits leichter und verblieb auch anschließend auf rotem Terrain. Er beendete den Handel 0,54 Prozent im Minus bei 49.395,16 Punkten.
Der NASDAQ Composite bewegte sich zur Startglocke ebenso schwächer und sank auch im weiteren Verlauf. Sein Schlussstand: 22.682,73 Punkte (-0,31 Prozent).

Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und ein Auslaufen der Erholung im Technologiesektor bescherten der Wall Street am Donnerstag Verluste. Die USA verlegen derzeit eine massive Luftstreitmacht in den Nahen Osten. Damit bündeln sie in der Region die schlagkräftigste Truppe seit der Invasion des Irak 2003. Die USA sind bereit, gegen den Iran vorzugehen. Präsident Donald Trump hat jedoch noch nicht entschieden, ob er Angriffe anordnen wird. Mit dem Aufmarsch erhöht Trump den Druck auf den Iran bei den laufenden Atom- und Abrüstungsgesprächen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben zum Wochenschluss ab.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 56.744,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Freitag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4'082,07 Zählern.

Der Hang Seng zeigt sich am Freitag unterdessen 0,68 Prozent leichter bei 26.524,44 Punkten.

Die angespannte weltpolitische Lage sorgt an den asiatischen Märkten für Zurückhaltung. Viele Investoren agieren vorsichtig, neue Engagements werden gemieden. Belastend wirken vor allem die geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten.

Für zusätzliche Impulse sorgen neue Konjunkturdaten aus Japan. Wie die Regierung mitteilte, stieg die Kerninflation im Januar im Jahresvergleich um 2,0 Prozent - der geringste Zuwachs seit zwei Jahren. Im Dezember hatte die Rate noch bei 2,4 Prozent gelegen. Die Entwicklung entsprach den Erwartungen der Ökonomen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:03 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

