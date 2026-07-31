31.07.2026 08:08:39

EUREX/DAX-Future im Plus - Umsätze dünn

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 163 auf 25.821 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.834 und das Tagestief bei 25.740 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 318 Kontrakte. Das Handelsvolumen ist damit recht dünn. Auch wenn momentan Ferienzeit sei, mahnt dies nach Aussage eines Händlers zur Vorsicht.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)

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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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