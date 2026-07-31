EUREX/DAX-Future im Plus - Umsätze dünn

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 163 auf 25.821 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.834 und das Tagestief bei 25.740 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 318 Kontrakte. Das Handelsvolumen ist damit recht dünn. Auch wenn momentan Ferienzeit sei, mahnt dies nach Aussage eines Händlers zur Vorsicht.

DJG/thl/cln

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July 31, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)