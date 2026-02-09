|
09.02.2026 08:28:40
EUREX/DAX-Future im Verlauf aufwärts
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf aufwärts. Der März-Kontrakt steigt um 58 auf 24.903 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.938 und das -tief bei 24.847 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 900 Kontrakte. Der März-Kontrakt handelte die vergangenen drei Wochen mehrheitlich im Bereich zwischen 24.500 und 25.000 Punkten. Oberhalb der 25.000er-Marke war zuletzt gutes Abgabeinteresse zu beobachten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 09, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich in Grün -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt wird am Montag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls zulegen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich am Montag stark.