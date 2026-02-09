09.02.2026 08:28:40

EUREX/DAX-Future im Verlauf aufwärts

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf aufwärts. Der März-Kontrakt steigt um 58 auf 24.903 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.938 und das -tief bei 24.847 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 900 Kontrakte. Der März-Kontrakt handelte die vergangenen drei Wochen mehrheitlich im Bereich zwischen 24.500 und 25.000 Punkten. Oberhalb der 25.000er-Marke war zuletzt gutes Abgabeinteresse zu beobachten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)

ATX vorbörslich in Grün -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt wird am Montag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls zulegen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich am Montag stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

