EUREX/DAX-Future im Verlauf behauptet

DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.15 Uhr 12,0 Punkte höher mit 24.467,0. In den Handel gegangen war er mit 24.466,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.503,0 und das Tagestief bei 24.416,0 Punkten.

December 22, 2025 02:27 ET (07:27 GMT)