EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:14 Uhr um 141,0 Punkte höher mit 23.978,0. In den Handel gegangen war er mit 23.867,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.981,0 und das Tagestief bei 23.867,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.351 Kontrakte.

Der Abwärtstrend vom 9. Oktober verläuft bei etwa 24.240 Punkten.

November 10, 2025 02:18 ET (07:18 GMT)