EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf zunächst gut behauptet. Der März-Kontrakt steigt um 28 auf 24.549 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.623 und das Tagestief bei 24.278 Punkten. Umgesetzt wurden bisher nur 891 Kontrakte. Nachdem sich am Vortag die Käufer reserviert zeigten, bleibt abzuwarten, ob der Verkaufsdruck zum Wochenschluss im Tagesverlauf erneut ansteigt. Der US-Arbeitsmarktbericht wurde auf kommenden Mittwoch verschoben, so dass es ein vergleichsweise ruhiger Nachmittag werden könnte.

