|
06.02.2026 08:25:40
EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet
DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf zunächst gut behauptet. Der März-Kontrakt steigt um 28 auf 24.549 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.623 und das Tagestief bei 24.278 Punkten. Umgesetzt wurden bisher nur 891 Kontrakte. Nachdem sich am Vortag die Käufer reserviert zeigten, bleibt abzuwarten, ob der Verkaufsdruck zum Wochenschluss im Tagesverlauf erneut ansteigt. Der US-Arbeitsmarktbericht wurde auf kommenden Mittwoch verschoben, so dass es ein vergleichsweise ruhiger Nachmittag werden könnte.
DJG/thl/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2026 02:25 ET (07:25 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.