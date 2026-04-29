29.04.2026 08:47:41

EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf ganz leicht nach oben, wobei am Berichtstag eine Menge an Nachrichten in die Preisfindungen einfließt. Am Morgen die Quartalszahlen vieler Unternehmen, im Verlauf des Tages die Verbraucherpreise aus Deutschland und am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Marktteilnehmer rechnen denn auch mit einem volatilen Handel. Der Juni-Kontrakt steigt um 44 auf 24.210 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.245 und das Tagestief bei 24.116 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 720 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)

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