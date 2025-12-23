|
23.12.2025 08:26:40
EUREX/DAX-Future im Verlauf leicht im Plus
DOW JONES--Bei extrem dünnen Umsätzen handelt der DAX-Future am Dienstag im Vormittagsverlauf leicht im Plus. Die meisten institutionellen Investoren haben die Bücher für das Jahr geschlossen, momentan scheine kein Handlungsbedarf mehr zu bestehen, heißt es an der Börse. Der März-Kontrakt steigt um 7 auf 24.478 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.495 und das Tagestief bei 24.450 Punkten. Umgesetzt wurden wenige rund 500 Kontrakte. Der Datenkalender ist bis zu diversen US-Daten am Nachmittag leer. Um 14.30 Uhr steht als wichtigstes Datum das US-BIP zum dritten Quartal auf der Agenda.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 23, 2025 02:27 ET (07:27 GMT)
