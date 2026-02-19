EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:23 Uhr um 42 Punkte niedriger mit 25.250. In den Handel gegangen war er mit 25.262 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.322 und das Tagestief bei 25.236 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 720 Kontrakte.

