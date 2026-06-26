EUREX/DAX-Future im Verlauf schwach

DOW JONES--Der DAX-Future tendiert am Freitag im Verlauf schwach. Die Volatilität ist extrem Hoch, mit dem Abverkauf in Asien kam auch hier Verkaufsdruck auf. In der Folge fiel der Terminkontrakt unter die 25.000er-Marke. Der September-Kontrakt verliert 223 auf 24.944 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.149 und das Tagestief bei 24.873 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 994 Kontrakte.

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June 26, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)