EUREX/DAX-Future im Verlauf stabil

DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Freitag im Verlauf stabil. Die Umsätze sind allerdings noch sehr gering, daher bleibt die Preisfindung gegen 9 Uhr abzuwarten. Am Mittag steht dann der kleine Verfall der DAX-Optionen auf der Agenda, hier könnte die 25.000er-Marke der zentrale Bereich werden. Der März-Kontrakt steigt um 8:02 Uhr MEZ um 68 auf 25.139 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.149 und das Tagestief bei 25.072 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 447 Kontrakte.

February 20, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)