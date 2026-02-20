|
20.02.2026 08:11:41
EUREX/DAX-Future im Verlauf stabil
DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Freitag im Verlauf stabil. Die Umsätze sind allerdings noch sehr gering, daher bleibt die Preisfindung gegen 9 Uhr abzuwarten. Am Mittag steht dann der kleine Verfall der DAX-Optionen auf der Agenda, hier könnte die 25.000er-Marke der zentrale Bereich werden. Der März-Kontrakt steigt um 8:02 Uhr MEZ um 68 auf 25.139 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.149 und das Tagestief bei 25.072 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 447 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 20, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)
