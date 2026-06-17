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17.06.2026 08:04:41
EUREX/DAX-Future mit Abschlägen
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.03 Uhr 78 auf 24.851 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.860 und das Tagestief bei 24.774 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 448 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 17, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)
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