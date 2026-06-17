EUREX/DAX-Future mit Abschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.03 Uhr 78 auf 24.851 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.860 und das Tagestief bei 24.774 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 448 Kontrakte.

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June 17, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)