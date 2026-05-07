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07.05.2026 08:10:43
EUREX/DAX-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.06 Uhr 26 auf 25.025 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.084 und das Tagestief bei 25.006 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 555 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 07, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)
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