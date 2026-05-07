EUREX/DAX-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.06 Uhr 26 auf 25.025 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.084 und das Tagestief bei 25.006 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 555 Kontrakte.

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May 07, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)