11.02.2026 08:05:41
EUREX/DAX-Future mit kleinem Plus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.02 Uhr um 39 auf 25.112 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.124 und das -tief bei 25.062 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 540 Kontrakte.
February 11, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)
