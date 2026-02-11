EUREX/DAX-Future mit kleinem Plus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.02 Uhr um 39 auf 25.112 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.124 und das -tief bei 25.062 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 540 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)