02.01.2026 08:01:39
EUREX/DAX-Future mit kleinen Abgaben
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:00 Uhr 20 Punkte niedriger mit 24.720. In den Handel gegangen war er mit 24.642 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.720,0 und das Tagestief bei 24.608 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 868 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 02, 2026 02:01 ET (07:01 GMT)
