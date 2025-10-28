EUREX/DAX-Future mit leichten Abgaben

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.05 Uhr 34 auf 24.373 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.415 und das Tagestief bei 24.322 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.003 Kontrakte.

October 28, 2025 03:07 ET (07:07 GMT)