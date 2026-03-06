|
06.03.2026 08:52:40
EUREX/DAX-Future scheitert an 24.000er-Marke
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es nach dem Ausverkauf am Vortag zum Wochenschluss nach oben. Der Aufwärtsdrang scheitert bisher an der Hürde bei 24.000 Punkten, darüber gebe es einen gute Abgabebereitschaft, heißt es im Handel. Ansonsten wird mit einem weiter volatilen Handel gerechnet, wobei Positionsglattstellungen vor dem Wochenende nicht ausgeschlossen werden. Der März-Kontrakt steigt um 146 auf 23.928 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.017 und das -tief bei 23.866 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 888 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 06, 2026 02:53 ET (07:53 GMT)
