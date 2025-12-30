30.12.2025 08:11:39

EUREX/DAX-Future tritt auf der Stelle

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.09 Uhr um 2 auf 24.523 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.559 und das Tagestief bei 24.499 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 330 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 02:12 ET (07:12 GMT)

Asiens Börsen uneinehitlich
Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
