30.12.2025 08:11:39
EUREX/DAX-Future tritt auf der Stelle
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.09 Uhr um 2 auf 24.523 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.559 und das Tagestief bei 24.499 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 330 Kontrakte.
