EUREX/DAX-Future unter Abgabedruck

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Montagmorgen bis 6.11 Uhr 187 auf 24.406 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.589 und das Tagestief bei 24.312 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 750 Kontrakte.

February 02, 2026 00:15 ET (05:15 GMT)