EUREX/DAX-Future zieht an

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.12 Uhr um 59 auf 25.043 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.100 und das -tief bei 24.964 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 748 Kontrakte.

February 12, 2026 02:23 ET (07:23 GMT)