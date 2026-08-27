EUREX/DAX-Future zieht an

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.10 Uhr um 48 auf 26.411 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.420 und das -tief bei 26.362 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 489 Kontrakte.

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August 27, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)