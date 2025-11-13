|
13.11.2025 08:45:40
EUREX/DAX-Future zieht im Verlauf an
DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im vormittäglichen Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08.34 Uhr um 47,0 Punkte höher mit 24.548,0. In den Handel gegangen war er mit 24.481,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.569,0 und das Tagestief bei 24.466,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.913 Kontrakte.
