EUREX/DAX-Futures dank Eindeckungen etwas fester

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Montagvormittag. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 82 auf 25.457 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.480 und das Tagestief bei 25.334 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.382 Kontrakte. Echte Gründe für länger anhaltenden Optimismus sehen Händler nicht. Der Anstieg dürfte bislang nur von den üblichen Eindeckungen von Wochenendabsicherungen getragen sein.

DJG/mod/gos

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October 05, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)