|
05.10.2026 08:33:45
EUREX/DAX-Futures dank Eindeckungen etwas fester
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Montagvormittag. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 82 auf 25.457 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.480 und das Tagestief bei 25.334 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.382 Kontrakte. Echte Gründe für länger anhaltenden Optimismus sehen Händler nicht. Der Anstieg dürfte bislang nur von den üblichen Eindeckungen von Wochenendabsicherungen getragen sein.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.