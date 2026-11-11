11.11.2026 08:40:42

EUREX/DAX-Futures etwas fester

DOW JONES--Etwas fester und damit erholt vom Inflationsschock aus den USA vom Vortag zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt um 170 auf 26.647 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.699 und das Tagestief bei 26.601 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.755 Kontrakte.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 02:41 ET (07:41 GMT)

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