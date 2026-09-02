EUREX/DAX-Futures geben nach

DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8 Uhr 120 auf 25.867 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.889 und das Tagestief bei 25.830 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 403 Kontrakte.

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September 02, 2026 02:03 ET (06:03 GMT)