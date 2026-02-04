EUREX/DAX-Futures im Plus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.24 Uhr um 90 auf 24.938 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.942 und das Tagestief bei 24.844 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 781 Kontrakte.

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 02:26 ET (07:26 GMT)