04.02.2026 08:25:42
EUREX/DAX-Futures im Plus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.24 Uhr um 90 auf 24.938 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.942 und das Tagestief bei 24.844 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 781 Kontrakte.
