04.02.2026 08:25:42

EUREX/DAX-Futures im Plus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.24 Uhr um 90 auf 24.938 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.942 und das Tagestief bei 24.844 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 781 Kontrakte.

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 02:26 ET (07:26 GMT)

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

