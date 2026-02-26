|
26.02.2026 06:03:40
EUREX/DAX-Futures knapp behauptet
DOW JONES-- Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 6.02 Uhr am Donnerstag 41 auf 25.171 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.235 und das Tagestief bei 25.170 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 140 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 26, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)
