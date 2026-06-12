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12.06.2026 08:38:41
EUREX/DAX-Futures mit Friedenshoffnung fest
DOW JONES--Fest zeigen sich die DAX-Futures am Freitagvormittag. Die Hoffnung auf eine US-iranische Einigung sorgt wieder die Risikofreude. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 336 auf 24.571 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.670 und das Tagestief bei 24.538 Punkten. Der Umsatz ist allerdings mit rund 430 Kontrakten eher gering für die Uhrzeit.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 12, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)
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