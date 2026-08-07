EUREX/DAX-Futures mit geringem Umsatz

DOW JONES--Gut behauptet bei geringem Umsatz zeigen sich kurz vor Kassastart die DAX-Futures am Freitag. Der September-Kontrakt steigt um 20 auf 26.268 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.278 und das -tief bei 26.208 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 655 Kontrakte.

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August 07, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)