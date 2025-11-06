|
06.11.2025 08:25:41
EUREX/DAX-Futures mit kleineren Abgaben
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen 52 auf 24.122 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.156 und das -tief bei 24.071 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 677 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 02:26 ET (07:26 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!