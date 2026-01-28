|
28.01.2026 08:20:40
EUREX/DAX-Futures mit leichtem Plus - Support hält
DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt steigt um 15 auf 24.985 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.046 und das Tagestief bei 24.972 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.089 Kontrakte. Charttechnisch sehe das Bild sehr gut aus. "Der FDAX scheint im Unterstützungsbereich um 24.980 nach oben zu drehen", so ein Händler. Dies könnte die Grundlage für einen Ausbruch nach oben bilden. Wahrscheinlich sei dies aber erst, sobald die Aussagen der US-Notenbank am Abend bekannt seien.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 28, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: Durchwachsene Vorgaben für den ATX -- DAX-Anleger dürften klare Positonierung scheuen -- Börsen in Asien mit Gewinnen
Der ATX hat durchwachsene Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein wenig veränderter Start ab. In Fernost dominieren die Käufer das Geschehen.