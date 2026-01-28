28.01.2026 08:20:40

EUREX/DAX-Futures mit leichtem Plus - Support hält

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt steigt um 15 auf 24.985 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.046 und das Tagestief bei 24.972 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.089 Kontrakte. Charttechnisch sehe das Bild sehr gut aus. "Der FDAX scheint im Unterstützungsbereich um 24.980 nach oben zu drehen", so ein Händler. Dies könnte die Grundlage für einen Ausbruch nach oben bilden. Wahrscheinlich sei dies aber erst, sobald die Aussagen der US-Notenbank am Abend bekannt seien.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: Durchwachsene Vorgaben für den ATX -- DAX-Anleger dürften klare Positonierung scheuen -- Börsen in Asien mit Gewinnen
Der ATX hat durchwachsene Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein wenig veränderter Start ab. In Fernost dominieren die Käufer das Geschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen