EUREX/DAX-Futures ohne Impulse leicht im Plus

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen sind die DAX-Futures in den Montag gestartet. Neue marktbewegende Themen gibt es nicht, entsprechend dünn sind die Umsätze. Bislang gingen nur 950 Kontrakte um. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 16 auf 24.518 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.571 und das Tagestief bei 24.487 Punkten.

October 06, 2025 02:32 ET (06:32 GMT)