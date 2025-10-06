|
06.10.2025 08:31:40
EUREX/DAX-Futures ohne Impulse leicht im Plus
DOW JONES--Mit leichten Gewinnen sind die DAX-Futures in den Montag gestartet. Neue marktbewegende Themen gibt es nicht, entsprechend dünn sind die Umsätze. Bislang gingen nur 950 Kontrakte um. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 16 auf 24.518 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.571 und das Tagestief bei 24.487 Punkten.
