EUREX/DAX-Futures sehr fest

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.07 Uhr um 168 auf 26.480 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.515 und das -tief bei 26.429 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 553 Kontrakte.

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August 05, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)