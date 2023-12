Euro-Geldmarkt im Verlauf mit leichten Anpassungen

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Freitag am frühen Nachmittag in einigen Laufzeiten mit leichten Anpassungen gezeigt.

Geldmarktzinsen von 12.55 Uhr:

Taggeld 3,80 3,90 1 Woche 3,81 3,91 1 Monat 3,85 3,95 2 Monate 3,86 3,96 3 Monate 3,87 3,97 6 Monate 3,81 3,91 12 Monate 3,54 3,64

Fixing der Euribor-Zinssätze per 01. Dezember:

1 Woche 3,839 1 Monat 3,869 3 Monate 3,960 6 Monate 4,004 12 Monate 3,902

mha