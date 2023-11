Euro-Geldmarkt im Verlauf ohne klare Richtung

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstag im Verlauf ohne klare Richtung gezeigt. Anstiegen am kurzen Ende standen weitgehend unveränderte Zinssätze in den anderen Laufzeitbereichen gegenüber.

Geldmarktzinsen von 15.00 Uhr:

Taggeld 3,76 3,86 1 Woche 3,65 3,75 1 Monat 3,89 3,99 2 Monate 3,86 3,96 3 Monate 3,88 3,98 6 Monate 3,92 4,02 12 Monate 3,80 3,90

Fixing der Euribor-Zinssätze per 22. November:

1 Woche 3,887 1 Monat 3,818 3 Monate 3,962 6 Monate 4,063 12 Monate 4,016

mik