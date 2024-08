Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Plus

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent stärker bei 4 723,53 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,983 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,325 Prozent auf 4 710,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 694,92 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 706,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 728,68 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,783 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 5 043,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 080,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 330,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 4,67 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 1,83 Prozent auf 217,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,78 Prozent auf 445,20 EUR), Stellantis (+ 1,66 Prozent auf 14,09 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,44 Prozent auf 58,27 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,28 Prozent auf 36,47 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-0,62 Prozent auf 41,21 EUR), Bayer (-0,58 Prozent auf 25,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,34 Prozent auf 92,62 EUR), Enel (-0,26 Prozent auf 6,48 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,22 Prozent auf 134,56 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 291 491 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317,261 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

