EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse EBR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile bei 51,37 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,467 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere wären am 02.09.2024 1 074,56 EUR wert, da der Schlussstand 55,20 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,46 Prozent erhöht.

Der Marktwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) betrug jüngst 109,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at