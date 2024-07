EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 23.07.2021 wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,85 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 386,847 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Die gehaltenen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wären am 22.07.2024 11 555,13 EUR wert, da der Schlussstand 29,87 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,55 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ahold Delhaize (Ahold) eine Börsenbewertung in Höhe von 27,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at