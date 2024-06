EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit der ASML NV-Aktie statt. Der Schlusskurs der ASML NV-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62,96 EUR. Bei einem ASML NV-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 158,831 ASML NV-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 881,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 139 930,11 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 299,30 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich jüngst auf 349,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at