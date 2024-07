EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 10 Jahren verdient

ASML NV-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ASML NV-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63,14 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,838 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 663,92 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 25.07.2024 auf 799,60 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 166,39 Prozent.

Am Markt war ASML NV jüngst 327,17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at