EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BBVA-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BBVA-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der BBVA-Anteile betrug an diesem Tag 5,22 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 914,975 BBVA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2024 gerechnet (9,07 EUR), wäre die Investition nun 17 376,48 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,76 Prozent angewachsen.

Der BBVA-Wert an der Börse wurde auf 51,88 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at