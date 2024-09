EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wolters Kluwer-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 114,10 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wolters Kluwer-Aktie investiert, befänden sich nun 0,876 Wolters Kluwer-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 155,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 136,42 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 136,42 EUR, was einer positiven Performance von 36,42 Prozent entspricht.

Wolters Kluwer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at